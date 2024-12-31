Hatay'da işçilerin kaldığı yatakhanede yangın

Hatay’da şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında çıktı. Şantiye alanında işçilerin konakladığı konteyner yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol alına aldı.

Olayda yaralanan olmazken, alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.