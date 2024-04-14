Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Nurulhüda Sufan (23) yönetimindeki 31 AEN 423 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya düştü.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.