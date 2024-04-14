Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 23:54
  • Giriş: 14.04.2024 23:54
  • Güncelleme: 14.04.2024 23:54
Kaynak: AA
Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Nurulhüda Sufan (23) yönetimindeki 31 AEN 423 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol