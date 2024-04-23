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Hatay'da istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.04.2024 23:27
  • Giriş: 23.04.2024 23:27
  • Güncelleme: 23.04.2024 23:27
Kaynak: AA
Hatay'da istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

E.Ş. yönetimindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde istinat duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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