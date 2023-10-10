Hatay'da kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Pangea XVI" operasyonunda, Reyhanlı ilçesindeki Değirmenbaşı Mahallesi ile İskenderun ilçesindeki Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki iki iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, 16 bin 213 kaçak ilaç ile 2 bin 18 paket sigara ele geçirildi.

İş yeri sahipleri A.A. ile V.B. gözaltına alındı.