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Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 23:19
  • Giriş: 22.08.2023 23:19
  • Güncelleme: 22.08.2023 23:19
Kaynak: DHA
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Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı

Olay, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şüpheliler tarafından izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin kazı alanında yaptığı aramada jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)

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