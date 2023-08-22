Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şüpheliler tarafından izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin kazı alanında yaptığı aramada jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)