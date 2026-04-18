Hatay'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili sosyal medya platformlarında asılsız paylaşım yaptığı suçlamasıyla H.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde; H.E.’nin söz konusu saldırıya dair toplumda panik oluşturabilecek nitelikte paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Daha önceden suç kaydı olduğu belirtilen H.E., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.