Hatay'da kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çıktı. İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

Haber - Kamera: HATAY, (DHA)