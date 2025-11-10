Giriş / Abone Ol
Hatay'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2025 12:48
  • Giriş: 10.11.2025 12:48
  • Güncelleme: 10.11.2025 12:48
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 tır ve 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.

