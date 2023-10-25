Hatay'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Altan Özen (25) idaresindeki 01 ABL 131 plakalı otomobil, Adana-Hatay kara yolu Kısık mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 51 ACV 687 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Taha Taşçı'nın (19) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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