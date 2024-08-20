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Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletli yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 11:26
  • Giriş: 20.08.2024 11:26
  • Güncelleme: 20.08.2024 11:26
Kaynak: AA
Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletli yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kamyonun altında kalan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

B.T. idaresindeki 31 ATK 350 plakalı elektrikli motosiklet, Özerli Mahallesi'nde İ.O. yönetimindeki 31 APB 846 plakalı kamyonun altında kaldı.

Yaralanan B.T, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun sağ tarafından ilerleyen motosikletin, sağa manevra yapan kamyonun altında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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