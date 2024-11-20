Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen Mehmet K. isimli kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 20.11.2024 00:58
  • Giriş: 20.11.2024 00:58
  • Güncelleme: 20.11.2024 01:02
Kaynak: AA
Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hassa'da 15 Kasım Mahallesi'ndeki evde 3 kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Mehmet K. ve karısı A.K. ile torunu M.E.K'yi odada baygın buldu.

Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol