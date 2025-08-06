Hatay'da kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünden bu yana ailesinin haber alamadığı 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik isimli çocuğun cansız bedeni tren garı mevkiinde bulundu.
Kaynak: İHA
Hatay’da haber alınamayan Aziz Burak Çevik isimli çocuğun cansız bedeni bulundu.
Dörtyol ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik’ten geçtiğimiz günden beri haber alamayan ailesi polise başvurdu.
Ailenin müracaatı sonrası kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi tren garı civarında bulundu.
Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırılacak. Ölü olarak bulunan Çevik’in kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlenecek.