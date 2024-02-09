Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Hatay'da 23 yıl 7 ay ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Polis, Antakya ilçesinde "dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan K.A. ve "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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