Hatay'da kızının yaşamını yitirdiği kazada yaralanan anne hastanede öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarpması sonucu 4 yaşındaki kızı ve karnındaki bebeğini kaybeden anne, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi'nde 14 Eylül'de Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tırın çarpması sonucu yaralanan Rabia Erdem (24), Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdem'in cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hüseyin K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hüseyin K'nin kullandığı tır, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 9 aylık hamile Rabia Erdem ile kızları Melek (4) ve Ayşe'ye (2) çarpmıştı.
Melek Erdem'in yaşamını yitirdiği kazada kızı Ayşe ile yaralanan anne, karnındaki bebeği kaybetmişti.