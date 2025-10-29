Hatay'da kokain ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 kilo 100 gram kokain ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Çay Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki A.Ç. ve N.B.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.