Hatay'da konteyner kentte silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesi silahlı saldırıya uğradı. 40 yaşındaki Cemile ve 45 yaşındaki Hüseyin Yıldırım yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı. Deprem sonrası kurulan konteyner kentte yaşanan saldırı, güvenlik tartışmalarını da gündeme getirdi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentteki evlerinde husumetlisi M.D.'nin (49) silahlı saldırısına uğrayan aileden 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve 45 yaşındaki Hüseyin yıldırım hayatlarını kaybederken, kızları Melike Yıldırım ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’ndeki konteyner kentte meydana geldi.
M.D., husumetli olduğu Yıldırım ailesinin evinin önüne geldi.
Tabancayla eve ateşe açan M.D., Hüseyin Yıldırım, eşi Cemile ve kızı Melike Yıldırım'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden vurdu.
M.D., saldırının ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemile Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Yıldırım kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Cemile Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi M.D. ise polis tarafından yakalandı.
Tedaviye alınan baba ve kızının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.