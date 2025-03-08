Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi öldü, 1 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangın sırasında konteynerde bulunan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Hatay’da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı.
Yangında konteynerde kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.