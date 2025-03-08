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Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi öldü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangın sırasında konteynerde bulunan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Güncel
  • 08.03.2025 14:04
  • Giriş: 08.03.2025 14:04
  • Güncelleme: 08.03.2025 14:08
Kaynak: İHA
Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi öldü, 1 yaralı
Fotoğraf: İHA

Hatay’da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı.

Yangında konteynerde kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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