Hatay'da konteynerlerde kalan öğretmenlere "çıkın" talimatı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’da öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bekleyen sorunların hala çözüme kavuşmadığını belirterek gereken adımların derhal atılması çağrısında bulundu.

Kara, yazılı bir basın açıklaması yaparak yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Hatay’da çözüme kavuşturulamayan sorunlara dikkat çekti.

Hatay'da eğitim sisteminin yeni döneme hazır olmadığını ifade eden Kara, "Bugün yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü. Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için güzel bir okul dönemi geçmesini temenni etsek de maalesef Hatay’da öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bekleyen sorunlar hala çözülebilmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 'okullar sorunsuz açılacak' açıklaması, gerçeklerle bağdaşmıyor. Deprem bölgesinde her şeyin normale döndüğünü iddia etmek, ancak gerçekleri görmezden gelmek demek" ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ OLACAĞI SÖYLENEN İKİLİ EĞİTİM HALA DEVAM EDİYOR"

Derslikler hala donanımsız olduğunu, öğrencilerimiz bu yıl da ikili eğitim sistemiyle derslerine devam etmek zorunda bırakıldığını kaydeden Kara, "Deprem sonrası geçici bir çözüm olarak başvurulan ikili eğitim, Hatay’da adeta yeni normal haline geldi. Kendi okulları henüz yapılmayan çocuklar, aylardır sabahın alacakaranlığında ya da akşamın zifiri karanlığında yollara düşüyor. Bu yıl da devam eden ikili eğitim sistemi nedeniyle okul binalarında ve öğretmen odalarında yoğun bir trafik yaşanıyor" dedi.

"ÖĞRETMENLERE TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR"

Kara, Hatay’da eğitimin; yardımcı personel yetersizliği, demirbaş, bilgisayar ve diğer lojistik eksiklikler, beslenme ihtiyacı, ulaşım ve barınma sorunlarıyla derin bir kriz içinde olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, deprem sonrası sunduğu geçici çözümleri kaldırarak mağduriyetleri derinleştiriyor: Hatay’da depremi yaşamış, konteynerlerde kalan öğretmenlere, Tasarruf Tedbirleri kapsamında tebligat gönderilmeye başlandı.Erzin’de, Arsuz’da, Altınözü’nde ve birçok ilçemizde öğretmenler, kendilerine konteynerleri boşaltmaları için tebligat ulaştığını ve çaresizce ev aradıklarını dile getiriyor. Okul dönemi başlıyor olmasına rağmen Erzin’de 36 öğretmen konteynerlerinden çıkmak ve yeni bir barınma yeri bulmak zorunda bırakılıyor. Hatay genelinde bu sorun giderek büyüyor. Kira fiyatları fahiş, konut stoku yetersiz; öğretmenler böyle bir ortamda nerede barınacak? Öğretmenlere ne kira yardımı ne de teşvik ödemesi sağlanıyor. Tasarruf, halkın, emekçinin, öğrencinin ve öğretmenin sırtından yapılmaz."

Deprem bölgesinde ‘her şey normal’ demenin ve tasarruf tedbirleri uygulamanın gerçeği göz ardı etmekten başka bir şey omadığını kaydeden Kara, "Deprem bölgesinde ‘her şey normal’ demek ve bir de üstüne tasarruf tedbirleri uygulamak, gerçeği göz ardı etmekten başka bir şey değil. Öğrencilerimiz barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, öğretmenlerimiz zor koşullarda eğitim vermeye çalışırken bu söylemler sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. İktidar, burada yaşanan mağduriyetleri görmeli ve gereken adımları derhal atmalıdır" dedi.