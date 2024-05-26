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Hatay'da kumsalda bir kadının cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda bir kadının cansız bedeni bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kadın
  • 26.05.2024 11:45
  • Giriş: 26.05.2024 11:45
  • Güncelleme: 26.05.2024 11:47
Kaynak: AA
Hatay'da kumsalda bir kadının cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda bir kadının cansız bedeni bulundu.

Deniz Mahallesi'nin sahilinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, kumsalda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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