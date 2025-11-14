Hatay'da maaşını alamayan iki işçi kule vince çıktı: Aylardır bizi oyalıyorlar, paramızı vermediler

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde, ana firması En-Sa, taşeron firması ise Akyol olan bir şantiyede çalışan Azerbaycanlı kule vinç operatörü Zaur Aslanov ile Akın Talaz adlı işçiler, sabah saatlerinde kule vincine çıkarak eylem yaptı. Aylardır ücretlerinin yatırılmadığını söyleyen işçiler, maaşları yatana kadar inmeyeceklerini belirtti.

Kule vinçten eylemi sırasında açıklama yapan Azerbaycanlı işçi Zaur Aslanov, iki buçuk aydır oturum izni olmadan çalıştırıldığını, aylardır da işveren firma tarafından oyalandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Azerbaycanlıyım, şu anda Hatay Antakya'dayım. Beş ay önce Malatya'da çalıştım. Adamlar benim paramı vermedi. Beni Hatay'a çağırdılar, sana 'oturum, iş izni de çıkaracağız' dediler. İki buçuk aydır buradayım ne iş izni çıkardılar ne paramı verdiler. İki buçuk aydır burada oyaladılar, üç aydır da Azerbaycan'da oyalıyorlar. Bana sahte dekont atarak 'paranı yatırdık' dediler. Adamlar 'yarına sorunu çözeceğiz' dedi ama hala bana para vermedi. Toplamda 502 bin TL alacağım var. Bana aşağıdan bağırıyorlar tehdit ediyorlar. Benim canıma bir şey olsa sorumlusu Akyol inşaattır."

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİ SENDİKASI'NDAN TEPKİ

İşçilerin eylemine yönelik değerlendirme yapan İş Makinesi Operatörleri Sendika Başkanı Ahmet Sert şöyle konuştu:

"Arkadaşımıza geçmiş tarihlerde birkaç defa maaş ödenmesi yapılıyor. Bunların hepsi ilk maaş ödemesi kayıt dışı şeklinde bir başka arkadaşın hesabına, oradan da elden ödeniyor. Operatör olarak aylık 300 bin TL’ye anlaştığı halde, resmiyette bildirilen Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) asgari ücret tutarında bir beyan yapılıyor. Dolayısıyla daha sonra ödenen 266 bin TL ve dün ödenen 80 bin TL arkadaşımızın alacağını hak edişine istinaden ödenen rakamların banka ödeme dekontlarına borç olarak yazılıyor. Genelde böyle bir uygulama söz konusu. Burada borç yazmayla, bu dekonttaki kayıtlarla, bilgilerle ödenen hak ediş, emeğinin karşılığı alan arkadaşlarımıza devamında ilgili yasa kanunu çerçevesinde icra ve haciz işlemleri uygulanarak ilgili parayı geri alma durumu söz konusu. Bunun örnekleri var.

"24 SAAT BOYUNCA YUKARIDA OLDUĞU HALDE YEMEK, SU GİBİ YAŞAMSAL İHTİYAÇLAR ULAŞTIRILMADI"

Sabah saatlerinde görüşmeler yapıldı, müzakereler yapıldı işverenle bir noktada anlaşıldı. Arkadaşımız fedakarlık yaptı. Arkadaşımız yaklaşık 24 saat boyunca yukarıda olduğu halde yemek, su gibi yaşamsal ihtiyaçlar ulaştırılmadı. Bunu şantiyedeki iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin müsaade etmediğini emniyet birimlerinden öğrendik. Arkadaşımız emniyet birimlerindeki sağlık kontrolünden sonra şu an karakolda ifadesini veriyor.

"SORUNLAR İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN DİKKATE ALINMALI, GEREKLİ UYGULAMA VE DENETİMLER YAPILMALI"

Türkiye genelinde yaşanan kayıp-kaçak, sosyal hakların verilmemesi ve çalışan arkadaşların sigorta primlerinin asgari düzeyde bildirilmesi; çalışma sürecinde, ileride hak edilen işsizlik maaşının ödenmesinde, mevcut hakların hesaplanmasında ve emeklilik döneminde alınacak maaşın belirlenmesinde olumsuz etki yaratacaktır. Bu sorunlar ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmalı, gerekli uygulama ve denetimler yapılmalıdır."