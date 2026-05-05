Hatay'da MESEM'de 'çocuk işçi' ölümü: 1 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı MESEM'de staj yaptığı pastanede 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.
Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı MESEM'de 1 Mayıs'ta İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra Karagön (16), MESEM'de staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.