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Hatay'da midibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 11:00
  • Giriş: 03.12.2024 11:00
  • Güncelleme: 03.12.2024 11:00
Kaynak: AA
Hatay'da midibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dönüş için manevra yapan midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizciler Mahallesi'nde sola dönüş için manevra yapan midibüs, bu sırada yanından geçmeye çalışan Yunus Kaya (24) idaresindeki 31 VD 594 plakalı motosiklete çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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