Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'da aynı yöne giden minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya-Samandağ kara yolu Ekinci mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 057 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 31 M 8083 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

