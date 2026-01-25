Giriş / Abone Ol
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Ajans Haberleri
  25.01.2026 18:16
  • Giriş: 25.01.2026 18:16
  • Güncelleme: 25.01.2026 18:16
Kaynak: DHA
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY’da Antakya Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Merkez Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da olduğu atölyedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

