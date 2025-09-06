Giriş / Abone Ol
Hatay'da motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 11:29
  • Giriş: 06.09.2025 11:29
  • Güncelleme: 06.09.2025 11:29
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akevler Mahallesi 75. yıl kavşağında sola dönüş yapmaya çalışan motosiklet yanında ilerleyen beton mikserinin kör noktasına girdi.

Beton mikser sürücüsü dönüş sırasında motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü ise son anda araçtan atlayarak, beton mikserinin altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

