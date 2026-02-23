Giriş / Abone Ol
Hatay'da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

  • 23.02.2026 12:59
  • Giriş: 23.02.2026 12:59
  • Güncelleme: 23.02.2026 13:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 S 9252 plakalı servis minibüsü, Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

