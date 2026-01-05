Hatay'da on binler elektriksiz kaldı: EMO’dan özelleştirme eleştirisi

Hatay'da 31 Aralık'tan bu yana devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle on binlerce yurttaş 48-72 saat elektriksiz kaldı.

Kentin birçok noktasında yurttaşlar elektrikle ısınıyor. Hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşerken, yurttaşlar günlerdir soğukta, battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların bulunduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda kesintilerin, "kontrolsüz ve kaçak tüketim"e bağlanmasına birçok tepki geldi.

EMO'DAN TEPKİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Hatay İl Temsilciliği deprem sonrası enerji ihtiyacının değiştiği kentte altyapı ve planlama yetersizlikleri ile kalifiye personel eksikliğinin yaşanan krizi derinleştirdiğini belirterek, özelleştirme sonrası yatırım ve personel politikalarının bu tabloya yol açtığını vurguladı.

EMO Hatay İl Temsilcisi Cem Hüzmeli dağıtım şirketinden acil çözüm ve şeffaf bilgilendirme talep ettiklerini ve Hatay için deprem ve iklim değişikliğine dayanıklı yeni bir dağıtım şebekesi planı hazırlanması gerektiğini ifade etti. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"Hatay, son günlerde yaşanan elektrik kesintileriyle büyük bir enerji güvenliği krizi ile karşı karşıyadır. Antakya, Defne, Samandağ, Harbiye ve çevre yerleşimlerde 31 Aralık 2025`ten beri devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde meydana gelen kesintiler üçüncü gününde hâlâ büyük ölçüde giderilememiştir. On binlerce vatandaşımız 48-72 saattir elektriksiz, ısınmasız ve iletişimsiz kalmış, bebekler ve yaşlılar hipotermi riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

"ÖZELLEŞTİRME SONRASI YATIRIM VE PERSONEL POLİTİKALARININ SONUCUDUR"

Depremin yarattığı yıkım ve zorluklar, Hatay halkının yaşamını derinden etkilemişken, elektrik kesintileri bu zorlukları daha da katlanılmaz hale getirmektedir. Önceki yıllarda ilimizde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Hatay`daki tüm elektrik dağıtım şebekesi çökmüş ve kullanılamayacak hale gelerek Hatay karanlığa gömülmüştü. Aynı durum iki gün önce oluşan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle bölgemizde yine elektrik kesintileri yaşanmıştır. Bu durum, oluşan kar yağışı, izolatör kirliliği, yağmur veya aşırı yüklenme koşullarıyla açıklanamayacağı, aynı zamanda altyapı ve planlama yetersizlikleri ile kalifiye personel yetersizliği ile bağlantılı olduğunu vurgulamak isteriz. Dağıtım şirketinin yapmış olduğu açıklamalarda destek ekiplerin sahada olduğu belirtilmesine rağmen, sahada yeterli sayıda teknik personel ve araç olmadığı gözlemlenmiştir.

Depremin yaraları henüz sarılmamış olan kentimizde, şebekenin aşırı yük, yatırım ve bakım eksikliği nedeniyle kırılganlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası olarak uyarıyoruz: Bu tablo, özelleştirme sonrası yatırım ve personel politikalarının sonucudur. Karlı havalarda bile kesintisiz enerji için yeterli yedek ekip, araç-gereç ve eğitimli personel bulundurulması bir zorunluluktur. "