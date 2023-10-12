Hatay'da onarım yapılan kamyonun damperinin düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyon damperinin onarım sırasında düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Akevler Mahallesi'nde, 01 KL 791 plakalı kamyonun damper kısmında arıza meydana geldi.
Kamyon damperinin onarım sırasında düşmesi sonucu tamirci F.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tamirci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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