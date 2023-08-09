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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 09.08.2023 17:23
  • Giriş: 09.08.2023 17:23
  • Güncelleme: 09.08.2023 17:25
Kaynak: AA
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Hatay'da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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