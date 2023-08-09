Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.