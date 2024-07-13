Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel 13.07.2024 15:35 Giriş: 13.07.2024 15:35

Güncelleme: 13.07.2024 15:35 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA