Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Hatay’da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.
Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı.
Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.