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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Güncel
  • 16.07.2024 16:28
  • Giriş: 16.07.2024 16:28
  • Güncelleme: 16.07.2024 16:30
Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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