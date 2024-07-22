Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 22.07.2024 09:35 Giriş: 22.07.2024 09:35

Güncelleme: 22.07.2024 09:38 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA