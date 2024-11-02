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Hatay'da orman yangını

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Güncel
  • 02.11.2024 13:37
  • Giriş: 02.11.2024 13:37
  • Güncelleme: 02.11.2024 13:40
Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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