Hatay'da orman yangını: Çevre illerden takviye ekipler yönlendirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.