Hatay'da orman yangını çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel 03.08.2024 16:34 Giriş: 03.08.2024 16:34

Güncelleme: 03.08.2024 16:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv