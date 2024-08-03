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Hatay'da orman yangını çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 03.08.2024 16:34
  • Giriş: 03.08.2024 16:34
  • Güncelleme: 03.08.2024 16:37
Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını çıktı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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