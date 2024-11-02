Hatay'da orman yangını evlere sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı.

Orman yangınına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor. 4 eve sıçrayan yangında bölgedeki vatandaşları tahliye etmek için 7 araç görevlendirilirken çevre illerden de destek istendi.



