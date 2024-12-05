Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da otobüsteki 2 şüphelinin üzerinden esrar çıktı

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 12:22
  • Giriş: 05.12.2024 12:22
  • Güncelleme: 05.12.2024 12:22
Kaynak: AA
Hatay'da otobüsteki 2 şüphelinin üzerinden esrar çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vücutlarına sarılı halde 977 gram esrar ele geçirilen otobüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki A.K. ve N.C'den şüphelenen ekipler, iki kişinin detaylı üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin vücutlarına sarılı halde 977 gram esrar ele geçirildi.

İki zanlının vücutlarına sardıkları esrarın bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol