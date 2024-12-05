Hatay'da otobüsteki 2 şüphelinin üzerinden esrar çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vücutlarına sarılı halde 977 gram esrar ele geçirilen otobüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki A.K. ve N.C'den şüphelenen ekipler, iki kişinin detaylı üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin vücutlarına sarılı halde 977 gram esrar ele geçirildi.

İki zanlının vücutlarına sardıkları esrarın bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.