Hatay'da otomobil dereye uçtu: Sürücü son anda kurtuldu
Hatay’ın Defne ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtulurken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. ,
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu.
Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.