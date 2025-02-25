Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde, D.K'nin kullandığı 31 V 0978 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.