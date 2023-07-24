Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Abdullah Dağlı'nın kullandığı 31 YS 157 plakalı motosiklet, millet bahçesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 YK 989 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan Z.Ö. ile A.Ö, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dağlı, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.