Hatay'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki TIR'a çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki TIR'a çarptı ardından takla attı.

Otomobil, başka bir TIR'a çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden yurttaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.