Hatay'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sefa İ. (30) yönetimindeki 31 YB 830 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde, U dönüşü yapan Bestami Ç'nin kullandığı 44 DH 106 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.