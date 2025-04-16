Hatay'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.
Yusuf İ. idaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerlerinde kimlik bulunmayan kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan diğer kadın ise sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.