Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 10.02.2026 12:53
  • Giriş: 10.02.2026 12:53
  • Güncelleme: 10.02.2026 12:53
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konarlı Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.O'nun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sabit Kara'nın (73) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Kara, kaldırıldığı özel hastanede 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

