Hatay'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Caddesi'nde, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AE 842 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan çocuğa çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan çocuğa otomobilin çarpması yer alıyor.