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Hatay'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 13:59
  • Giriş: 13.01.2024 13:59
  • Güncelleme: 13.01.2024 13:59
Kaynak: AA
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

B.Ç. yönetimindeki 06 TFU 83 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltını alındı.

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