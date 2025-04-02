Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 BM 717 plakalı otomobil, H.C'nin kullandığı 31 AKF 676 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü H.C. ve arkasındaki İ.C. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.