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Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 11:10
  • Giriş: 20.05.2025 11:10
  • Güncelleme: 20.05.2025 11:11
Kaynak: AA
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.S. (24) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Kızılay'a (31) çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman Kızılay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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