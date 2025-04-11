Hatay'da otomobilin eşeğe çarpması kamerada

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin yolda yürüyen eşeğe çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi'nde, dün ayağından yaralı bir eşeği görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Yaralı hayvan, ekiplerce alınarak tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, otomobilin, eşeğin üzerine kasıtlı şekilde sürüldüğünü ve hayvanın bu nedenle yaralandığını fark etti.

Görüntülerin çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine harekete geçen polis, otomobili Erdal O'nun kullandığını belirledi. Ekipler, Erdal O'ya 2 bin 167 lira para cezası verdi.

Ayağından hafif yaralandığı tespit edilen eşek, tedavisinin ardından bir derneğe sahiplendirildi.

Güvenlik kamerasınca, otomobilin eşeğe çarpması, hayvanın yere düşmesi ve sürücünün yoluna devam etmesi kaydedildi.