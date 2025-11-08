Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Suriye asıllı Ömer Helebi'ye çarptı. Kazada Helebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 08.11.2025 20:32
  • Giriş: 08.11.2025 20:32
  • Güncelleme: 08.11.2025 20:38
Kaynak: AA
Hatay'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
Fotoğraf: DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yabacı asıllı kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde K.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Suriye asıllı Ömer Helebi'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Helebi ve otomobil sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol