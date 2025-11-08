Hatay'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Suriye asıllı Ömer Helebi'ye çarptı. Kazada Helebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde K.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Suriye asıllı Ömer Helebi'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Helebi ve otomobil sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.