Hatay'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yabacı asıllı kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde K.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Suriye asıllı Ömer Helebi'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Helebi ve otomobil sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.